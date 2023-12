En mand og en kvinde fra Ukraine idømmes fængsel for et groft overfald mod fire personer i byen i Aarhus.

Retten i Aarhus har idømt en 28-årig mand og en 19-årig kvinde fra Ukraine henholdsvis halvandet og et års fængsel for et groft overfald af fire personer i Aarhus i maj.

De udvises desuden i henholdsvis 12 og seks år af Danmark.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Overfaldet var så voldsomt, at flere af de fire ofre ifølge politiet blev efterladt i "en bevidstløs eller hjælpeløs tilstand".

Århus Stiftstidende var til stede i retten mandag og tirsdag, hvor de fire forurettede fortalte om deres fysiske skader efter overfaldet. Her tæller listen brækkede knogler, knækkede tænder og indre blødninger i hjernen.

Overfaldet fandt sted den 30. maj under en bytur i Aarhus. De fire personer var i byen med det ukrainske par, men ifølge politiet opstod der uoverensstemmelser om narko.

Ifølge Århus Stiftstidende ville parret have fingrene i de fire personers narko, og overvågningsvideoer viser den 28-årige mand slå løs på to, mens den 19-årige kvinde holder en tredje tilbage, og en fjerde ligger bevidstløs i baggrunden.

De fire personernes telefoner blev også stjålet. Dem forsøgte gerningsmændene at smide fra sig, inden de blev anholdt.

Specialanklager Jakob Beyer kalder i pressemeddelelsen overfaldet for "særdeles groft".

- En ung kvinde bliver uden forvarsel slået bevidstløs bagfra, inden to mænd bliver slået og sparket over flere forskellige omgange af den 28-årige gerningsmand - også efter de ligger ned og er kommet alvorligt til skade.

- Jeg glæder mig over, at de to personer nu er blevet dømt efter anklageskriftet i sagen. Det er vigtigt, at vi endnu en gang har fået sendt et tydeligt signal om, at grov vold ikke accepteres i vores samfund, siger Jakob Beyer i pressemeddelelsen.

Begge de dømte har taget betænkningstid i forhold til anke.

/ritzau/