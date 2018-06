Den dømte voldtog de tre kvinder over en periode på ni måneder, mens han begik en række andre forbrydelser.

Aarhus. En 34-årig ukrainsk mand er kendt skyldig i at have voldtaget, slået og truet tre kvinder forskellige steder i Danmark.

Det slår Retten i Aarhus fast.

Den første voldtægt fandt sted i marts eller april 2016 i Ikast, hvor han slog kvinden i hovedet med flad hånd for at pacificere kvinden, så han kunne gennemføre voldtægten.

Efterfølgende truede han kvinden med at slå hende ihjel, såfremt hun meldte ham til politiet.

Da manden havde begået den første voldtægt, slog han til igen kort efter - den 16. maj. Denne gang på et hotel i København.

Her var han endnu mere voldelig end første gang.

Han trak kvinden med ind på sit hotelværelse, hvor han flere gange slog kvinden i hovedet og kroppen med knytnæve.

Så trak han kvinden ud på badeværelset, hvor han skubbede hende ned i et badekar, tog kvælertag og spulede hende i ansigtet med bruseren, så hun ikke kunne trække vejret.

Herefter slæbte han kvinden ind på sengen, hvor han voldtog hende.

Kort efter voldtægten og dagen efter truede han flere gange sit offer.

Han skrev blandt andet: "Jeg slår dig og dine børn ihjel, hvis du går til politiet".

Den tredje voldtægt skete omkring juleaften i 2016 i Viby.

Her voldtog han sit tredje offer i en bil på en parkeringsplads ved en losseplads.

Ligesom gangen før truede han voldtægtsofferet. Det skete hen over juledagene.

Han sagde blandt andet: "Jeg vil sørge for, at du bliver udvist af Danmark, eller at du bliver sendt hjem til din mor i en plastikpose i småstykker".

Manden var tiltalt for en lang række anklager og er kendt skyldig i 33 ud af 45 forhold, der blandt andet indeholder grov vold, afpresning, trusler og bedrageri.

I stort set alle forholdene er ofrene kvinder.

Flere af ofrene var så bange for manden, at sagens omfang først blev klart, efter at manden blev varetægtsfængslet for et mindre forhold om dokumentfalsk.

- Da han blev varetægtsfængslet, begyndte kvinderne at fortælle om voldtægterne og truslerne, og så begyndte sagen at rulle sig ud.

- Politiet brugte over et år på at kende omfanget af sagen, og det endte med de 45 forhold, som han er tiltalt for, siger anklager Birgitte Ernst.

Den 34-årige mand gennemførte forbrydelserne, mens han ikke havde opholdstilladelse i Danmark.

Retten venter på Retslægerådet, som skal give en anbefaling om, hvorvidt den 34-årige ukrainer skal idømmes forvaring.

Næste - og sandsynligvis sidste - retsmøde i sagen er torsdag.

Manden nægter sig skyldig i alle forhold.

/ritzau/