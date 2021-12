En 51-årig ukrainsk lastbilchauffør er onsdag blevet varetægtsfængslet i to uger efter et grundlovsforhør.

Det oplyser Thomas Klingenberg, der er anklager ved Nordjyllands Politi.

Den ukrainske mand blev tirsdag anholdt og er sigtet for spiritus- og narkokørsel efter en ulykke.

Ulykken skete i en rundkørsel på Hobrovej i Aalborg, hvor man kan køre af til motorvejen ved Svenstrup. Lastbilchaufføren kørte tværs over rundkørslen og ramte en bil.

Da politiet ankom til stedet kunne de konstatere, at førerhuset var fyldt med blandt andet ølflasker og chufføreren blev bedt om at blæse i et alkometer.

»Første gang viste den en promille på 3,06 og anden gang 2,28,« siger Thomas Klingenberg, der desuden oplyser, der er blevet taget en blodprøve, som der endnu ikke er kommet svar på. Foruden at have drukket, mistænkes han også for at være påvirket af narko, da en narkotest viste spor af amfetamin.

Den ukrainske lastbilchauffør erkendte ved grundlovsforhøret at have drukket, men nægtede at have taget amfetamin.

Da mandens promille sandsynligvis har været over 2, er der tale om vanvidskørsel.

»For den type kørsel er straffen typisk 20 dages ubetinget fængsel. Derudover vil påstanden være udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år, da han ikke har tilknytning til Danmark,« siger anklageren.