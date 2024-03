28-årig ukrainer skal anbringes på psykiatrisk afdeling og udvises af landet efter at have voldtaget kvinde.

En 28-årig mand er ved Retten i Holstebro onsdag idømt en behandlingsdom for grov vold, frihedsberøvelse og voldtægt af en kvindelig beboer på et asylcenter i Holstebro.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden skal derfor anbringes på en psykiatrisk afdeling. Både manden og kvinden, der er 43 år, er fra Ukraine, og de boede sammen på asylcenteret, da overgrebene fandt sted.

Ifølge anklagemyndigheden skete det i en periode fra den 1. til 9. februar sidste år. Her skulle kvinden tre til fire gange dagligt være blevet voldtaget af den 28-årige mand.

Ud over voldtægterne er manden blandt andet også dømt for at tage halsgreb på kvinden og for at låse hende inde på et fælles værelse, skriver politiet.

Manden har tidligere i sagen erkendt, at han nogle gange låste døren til værelset. Det skete, hvis han skulle løbe en tur, eller "hvis han var bange for, at nogen skulle tage hende", sagde han under et grundlovsforhør for godt et år siden.

Retten har ifølge senioranklager Flemming Hother lagt vægt på kvindens forklaring, som var en to timer lang videoforklaring, der tidligere er blevet afspillet i retten.

Videoafspilningen skete af hensyn til, at kvinden ikke havde ønsket at være til stede i retten.

Mandens forsvarer ønskede ifølge Flemming Hother den 28-årige ukrainer frifundet. Anklager er tilfreds med udfaldet.

- Det er en grov sag, og jeg er tilfreds med, at den nu finder sin afslutning, siger han i politiets pressemeddelelse.

Den 28-årige mand har ikke ønsket at afgive forklaring under retssagen.

Ud over anbringelsesdommen er manden blevet udvist af landet.

Ifølge anklagemyndigheden har han modtaget dommen og accepteret fortsat varetægtsfængsling.

/ritzau/