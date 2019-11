Ingen kom til skade, da der blev affyret mindst seks skud mod et københavnsk fitnesscenter.

Tre personer befandt sig fredag aften i fitnesscenteret Copenhagen Gym på Værkstedsvej i Valby i København, da der blev affyret mindst seks skud mod indgangspartiet.

Politiet modtog anmeldelsen om skyderi klokken 22.45.

- Der er blevet skudt mod indgangspartiet, og vi har fundet seks patronhylstre. Der er også anslagsmærker fra projektiler på bygningen, så der er ikke tvivl om, at der er blevet skudt, fortæller vagtchef Jesper Frandsen, Københavns Politi.

Tvivl er der imidlertid om, hvad motivet til skyderiet kan være. For ifølge Jesper Frandsen tyder intet på, at de tre personer, som var i centret, har været mål for skuddene.

- Det er tre personer, som ikke har nogen umiddelbar interesse for politiet, siger Jesper Frandsen.

Ingen personer blev ramt ved skyderiet.

/ritzau/