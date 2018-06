Der er tale om 13 biler på tre adresser. Nogle af bilerne er udbrændt, mens andre er sluppet med brandskader.

Ishøj. Ukendte gerningsmænd har natten til tirsdag sat ild til 13 biler på tre forskellige adresser i Ishøj.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi tidligt tirsdag morgen.

- Vi tror, at der er sat ild til én bil hvert sted, og at branden fra den ene bil så har spredt sig til andre biler, siger vagtchef Lars Guldborg.

Politiet fik alle tre anmeldelser kort før klokken to. Anmeldelserne kom fra Ishøj Søvej, Østergården og Landlyst Vænge i Ishøj.

- De tre steder ligger inden for en radius af cirka en kilometer fra hinanden. Derfor formoder vi, at brandene er påsat, og at det er de samme gerningsmænd, der står bag, siger vagtchefen.

Politiet vil meget gerne høre fra vidner, som eventuelt har set noget omkring Ishøj Søvej, Østergården eller Landlyst Vænge omkring klokken to natten til tirsdag.

- Nogle af bilerne er totalt udbrændt. Andre af dem - dem der har stået længst væk - har fået nogle brandskader, siger vagtchefen.

/ritzau/