Flere bilejere vågnede til en ubehagelig overraskelse onsdag morgen i Fraugde sydøst for Odense.

Her var ukendte gerningsmænd nemlig gået amok på gaden Østparken, med det som poltiet formoder er en softgun eller et luftgevær og havde ødelagt en række parkerede biler.

»Det resulterede i, at flere biler fik knudste ruder, og man formoder, at der er brugt sådan et skydevåben som en softgun eller lignende,« siger politikomissær fra Fyns Politi Erik Skov.

Han fortæller, at der er fire anmeldelser om biler, som har været udsat for hærværket.

»Foruden at der er knuste ruder, så er der også meldinger om, at den ene bil har fået buler.«

Politikomissæren fortæller videre, at der er en af anmelderne, som siger, at han hørte noget på stedet ved halv to-tiden om natten, men om det rent faktisk var skyderiet, vedkommende hørte, vil politikomissæren ikke spekulere i. Til gengæld siger han med sikkerhed, at en en eventuelt gerningsmand ville stå overfor en større regning.

»Hvis vi ender med at finde frem til gerningsmanden bag dette, ville det medføre et erstatningskrav. Sådan er det i de her sager,« siger Erik Skov.

Hvis man har set eller hørt noget, der kunne have interesse for sagen, så hører politiet gerne fra borgere på telefon 114.