En konflikt mellem to grupperinger i Korsør var sandsynligvis årsagen til, at der mandag aften blev affyret flere skud i den vestsjællandske by.

Kort før midnat mandag aften blev der affyret skud ved en tankstation på Tårnborgvej i byen.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Heldigvis blev ingen ramt, men gerningsmanden eller -mændene er stadig på fri fod.

»Vi arbejder nu på at klarlægge omstændighederne bag skudepisoden, så vi kan stille gerningsmændene til ansvar for dette. For det selvfølgelig en helt uacceptabel adfærd, som vi ser på med stor alvor,« siger vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen i pressemeddelelsen.

Det er endnu uvist, hvad der er det præcise motiv til skyderiet, men politiet arbejder ud fra en teori om, at det drejer sig om en isoleret konflikt mellem to grupperinger, som kender hinanden. I løbet af natten har politiet afhørt flere vidner i sagen, foretaget tekniske undersøgelser og sikret spor fra stedet.

I håb om at finde frem til gerningsmændene har politiet tirsdag parkeret deres mobile politistation på Tårnborgvej i Korsør.

Her har borgerne i området mulighed for at få en generel snak med to lokalpolitibetjente, ligesom der vil være mulighed for at henvende sig, hvis man har oplysninger til skudepisoden. Det er selvfølgelig også muligt at kontakte politiet på 1-1-4, hvis man i denne forbindelse har set eller hørt noget, som politiet kan have gavn af at vide.