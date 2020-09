»Manden må være syg og har sikkert haft en svær barndom med omsorgssvigt. Men han SKAL bare fanges.«

42-årige Stina Myrholm fra Midtsjælland er stadig i chok.

Fredag morgen blev hun ringet op fra Holbæk Rideklub, fordi hendes otte år gamle fjordhest Carli var blevet fundet stående i sin boks med blødende kvæstelser i bagenden.

Kort efter måtte en tilkaldt vagtdyrlæge aflive den lidende hest, og nu har politiet efterlyst den gerningsmand, der efter alt at dømme har mishandlet Carli.

Han blev sent torsdag aften fanget på rideklubbens videoovervågning, da han sneg sig ind til hestene med en større flaske i hånden.

Først tre timer senere forlod han rideklubben igen – stadig med flasken i hånden.

»Tre timer er rigtig længe, og man kan kun gisne om alle mulige mærkelige ting, som kan være foregået.«

»Heldigvis er der sort skærm i min hjerne, om hvad der kan være sket i de tre timer. Der må jeg vente på, hvad Carli viser os i obduktionen.«

»Jeg kan slet ikke forestille sig, hvad man har af behov, hvis man er nødt til at være derinde i tre timer. Det kan jeg simpelt hen ikke, selv om jeg arbejder på en skole med børn med diagnoser og forskellig adfærd.«

»Jeg synes jo bare, at det er forfærdeligt. Carli var min baby, min klovn, min bedste ven. Hun var jo det hele for mig,« siger Stina Myrholm til B.T.

Fredag morgen blev hun ringet op fra rideklubben af sin veninde, der skulle fodre hestene fra morgenstunden.

»Hun sagde, at jeg skulle skynde mig at ringe til dyrlægen, fordi der var blod i boksen rundt på væggene, og Carli blødte fra bagenden.«

»Jeg kom derud 10 minutter før dyrlægen, og da stod Carli stille og rolig inde i boksen. Min veninde stod og nussede hende, og jeg kom selvfølgelig også løbende til, hvorefter Carli bare stod og puttede hovedet ind til os.«

»Hun stod ligesom og trak vejret lidt tungt, og allerede på det tidspunkt var der nogle ting, der ikke gav mening. Min veninde undrede sig over, at hendes hests grime lå inde i Carlis boks. Den kunne ligesom ikke selv være fløjet halvanden meter.«

»Men hendes hest har et større hoved end min hest, så det giver mening, at Carli kan have tabt den, hvis der var en gerningsmand, som har givet hende den på.«

Kort efter nåede vagtdyrlægen frem, og den blødende hest kom ud på staldgangen.

»Vi får at vide, at vi skal lave noget varmt vand, for han vil gå i gang med at undersøge hende omme ved numsen. Min mand skynder sig at ville koge noget vand, men det når han så ikke engang, for da dyrlægen som det første undersøger hende i numsen og stikker sin arm ind i Carli, giver hun sig helt vildt.«

»Man kan virkelig se smerterne på hende der, og da han trækker armen ud af hende igen, så er der blod allevegne på handsken.«

»Han siger bare, at der er noget helt galt. Så sagde jeg: 'Det er slut, er det ikke?' – og så sagde han: 'Joh',« fortæller Stina Myrholm.

»Fra han kom, til hun var død, gik der under 10 minutter. Det gik meget stærkt. Der var ikke noget at gøre. Og på papirerne, som han har skrevet på regningen, står der også, at hun er aflivet i henhold til dyreværnsloven.«

Siden har Stina Myrholm nærmest været i chok. Carli skulle have deltaget i sjællandsmesterskaberne for fjordheste om søndagen, men blev i stedet mindet med et minuts stilhed inden præmieoverrækkelsen.

»Det er så uvirkeligt, og jeg skal ikke kigge på billeder af hende eller noget som helst. Jeg føler bare, at lige nu skal jeg kæmpe hendes sag, alt hvad jeg kan, for at gerningsmanden bliver fundet.«

»Jeg bliver nødt til på en eller anden måde at sætte noget op, som giver logik inde i mit hoved og kan forklare Carlis død, men det kan jeg ikke.«

»Hvis han er syg, så skal han have hjælp, selv om man gør sig alle mulige tanker om, hvad man har lyst til at gøre ved sådan en mand,« siger hun.

Ligesom de andre hestefolk med tilknytning til Holbæk Rideklub har hun ikke kunnet genkende den yngre mand, der er fanget på videoovervågningen.

»Jeg håber virkelig, at der kan blive sat et ordentligt punktum, ved at han bliver fanget. Selvfølgelig vil det ikke give mig min hest tilbage, men så kan han da ikke gøre noget voldsomt ved andre heste også. Og kan det måske på et senere tidspunkt risikere også at gå ud over børn?« spørger Stina Myrholm.