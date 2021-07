En 22-årig mand er blevet skudt og dræbt ved indgangen til Pusher Street på Christiania natten til lørdag.

En 31-årig mand er såret af skud.

Det fortæller central efterforskningsleder ved Københavns Politi Espen Godiksen tidligt lørdag morgen.

Politiet modtog anmeldelse klokken 00.41 om et skyderi ved indgangen til Pusher Street, der ligger ud mod Prinsessegade.

Da politiet kommer derud, finder betjentene to personer på stedet.

»Den ene bliver ret hurtigt erklæret død af skud. Den anden, som også er ramt af skud, bliver bragt til hospitalet. Han er blevet opereret og er uden for livsfare,« siger Espen Godiksen.

Politiet ved endnu ikke, hvad der er gået forud for skyderiet og vil meget gerne i kontakt med vidner, som må have set eller hørt noget.

»Vi kunne godt tænke os at komme i kontakt med nogle af de mange mennesker, der opholdt sig på Pusher Street omkring gerningstidspunktet,« siger efterforskningslederen.

Der er dog ikke et signalement ude af gerningsmanden endnu, da politiet har hørt forskellige forklaringer.

Politiet kan for nuværende kan ikke sige, om skyderiet kan være bande- eller narkorelateret.

Det vides heller ikke, om gerningsmanden gik bevidst efter de to mænd, eller om der er tale om tilfældige ofre.

»Vi kender ikke motivet,« siger efterforskningslederen.

Ifølge Espen Godiksen har politiet haft mulighed for at tale med den 31-årige mand, som er såret af skud, men efterforskningslederen ønsker ikke at komme ind på, hvad manden har fortalt.

Det er desuden uklart, om de to ofre - den 22-årige og den 31-årige mand - kendte hinanden.

»Vi ved bare, at de var på det samme sted på samme tidspunkt,« siger Espen Godiksen.

Der er i skrivende stund ingen anholdte i sagen.

/ritzau/