Den 28-årige mand, som netop nu sidder på anklagebænken ved Retten i Aalborg tiltalt for manddrab på en 40-årig kvinde, var overstænket af blod på arme og overkrop, da han blev anholdt.

Det har anklager Mette Bendix netop løftet sløret for som indledning til sagen om det bestialske knivdrab i Hadsund.

Den 40-årige kvinde, som er fra Viborg, blev dræbt natten til den 11. november i fjor, efter hun kort forinden tilfældigt havde truffet den 28-årige mand på værtshuset Jagtstuen i Hadsund.

Da de mødtes, var klokken mellem midnat og 01.

Blot to timer senere var kvinden dræbt med 10 knivstik i halsen og i ansigtet.

Og efterfølgende var hendes lig forsøgt parteret i den tiltaltes værksted, der ligger i forbindelse med garagen ved hans hjem i Nørregade.

Da politiet ankom til stedet klokken 04.48, blev kvindens skamferede lig fundet i en sæk, der var snurret til med en ledning.

»Det første, jeg kan huske er, at politiet råber efter mig og lægger mig ned på jorden. Og så får jeg håndjern på,« fortæller den 28-årige mand fra vidneskranken.

Til gengæld har han et sort hul i hukommelsen fra det tidspunkt, han forlader Jagtstuen og så et par timer frem. Det er i dette tidsrum, den 40-årige kvinde blev dræbt.

Ved gennemgang af gerningsstedet og den tiltaltes lejlighed fandt politiet flere former for værktøj, som anklagemyndigheden mener, den tiltalte har brugt til at forsøge at partere offeret.

Blandt andet to hobbyknive, en nedstryger, to fuksvanse og en køkkenkniv. Der er fundet DNA fra den afdøde kvinde på flere af dem.

Den 28-årige nordjyde og far til to nægter sig skyldig i manddrab og partering, idet han siger, han ikke kan huske noget som helst om, hvad der skete.