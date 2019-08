Fredag morgen blev en 42-årig mand i Øster Ulslev på Lolland udsat for et voldsomt hjemmerøveri.

Han blev opsøgt tidligt fredag morgen af to personer på sin adresse. De truede den 42-årige med en økse til at udlevere et mindre kontantbeløb. Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

'Gerningsmændene er formentlig ankommet til stedet i et køretøj, men der er ikke yderligere oplysninger om køretøjet eller om, hvor de kørte hen efter røveriet,' lyder det.

De to gerningsmænd beskrives på følgende måde:

Gerningsperson A:

Mand

Ca. 40 år

Ikke Etnisk dansk

Ca. 195 cm høj

Fedladen af bygning

Han havde halvlangt hår

Gerningsperson B:

Kvinde

Ca. 25-30 år

Mellem 150-160 cm høj

Almindelig af bygning

Mellemlangt, sort hår

Hvis man har oplysninger om de to gerningspersoner, så kan man kontakte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på 114.

B.T. følger sagen.