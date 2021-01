Vreden og en inderlig hævntørst havde tilsyneladende ulmet i årevis hos en 56-årig ingeniør, inden han midt om natten brød ind hos lægen Charlotte Asperud og dræbte hende i Nordsjælland.

Efter drabet i Tisvildeleje 30. april 2019 gjorde politiet et uhyggeligt fund hos ingeniøren, da hans hjem blev ransaget et par uger senere.

Ikke alene havde han understreget lægens navn på flere udskrifter af sin hospitalsjournal.

På en af ingeniørens computere fandt politifolkene også en krypteret mappe med overskriften 'Budget 2008'. Det viste sig at være en sirlig oversigt med oplysninger over 27 af hans fjender.

Heriblandt Charlotte Asperud.

Det kom frem, da nævningesagen mod den 56-årige ingeniør T. mandag blev indledt ved Retten i Helsingør. Her er han ud over drabet på den 58-årige læge tiltalt for 13 andre forbrydelser – heriblandt flere indbrudstyverier andre steder i Nordsjælland samt for ildspåsættelse to gange mod det samme sommerhus i Frederiksværk.

Han nægter sig skyldig i tiltalen for drab mod Charlotte Asperud, men erkender vold med døden til følge mod hende.

Den 58-årige læge fra sygehuset i Hillerød havde mere end fem år før sin død været med til at behandle og tvangsindlægge ingeniøren efter en trafikulykke i februar 2014.

Lægen Charlotte Asperuds navn optrådte i en oversigt over 27 mennesker, som den tiltalte ingeniør havde stridigheder med. Mappen blev fundet i en krypteret oversigt på hans computer, som blev beslaglagt ved hans anholdelse to uger efter drabet i Tisvildeleje i foråret 2019. Billedet er fra 2011. Foto: Mads Nissen Vis mere Lægen Charlotte Asperuds navn optrådte i en oversigt over 27 mennesker, som den tiltalte ingeniør havde stridigheder med. Mappen blev fundet i en krypteret oversigt på hans computer, som blev beslaglagt ved hans anholdelse to uger efter drabet i Tisvildeleje i foråret 2019. Billedet er fra 2011. Foto: Mads Nissen

Ifølge personalet på sygehuset var han 'udskældende, truende og aggressiv'. Blandt andet forsøgte han at slå ud efter personalet og kastede med vand, fremgår det af deres optegnelser om episoden.

Efter en røntgenfotografering frygtede man i Hillerød, at ingeniøren ved bilulykken kunne have beskadiget sine nakkehvirvler, så han muligvis skulle opereres.

Derfor ville man give ham en stiv halskrave på, men da han to gange havde revet kraven af og var truende, besluttede man at tilkalde ekstra personale for at tvangsbehandle og tvangsindlægge ham. Blandt andet fik han en indsprøjtning med morfin.

»Jeg havde ikke ondt og ville ikke indlægges, men personalet var meget insisterende. Det endte med, at jeg blev stukket i den ene balde, og det næste, jeg kan huske, er, at jeg vågnede op på den lukkede psykiatriske afdeling. Jeg var spændt fast så kraftigt, at jeg ikke engang kunne lade vandet,« lød det fra den nu tiltalte ingeniør i vidneskranken i Helsingør.

En stor politistyrke søgte efter spor ved gerningsstedet i Tisvildeleje efter drabet på den 58-årige læge. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere En stor politistyrke søgte efter spor ved gerningsstedet i Tisvildeleje efter drabet på den 58-årige læge. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Han klagede senere over tvangsindlæggelsen, der dog et halvt år senere blev blåstemplet af Retten i Helsingør.

Men for ingeniøren blev vreden og hævntørsten over tvangsbehandlingen, som Charlotte Asperud havde været ansvarlig bagvagt for, ved med at ulme.

»På et tidspunkt forsøgte jeg at kontakte Charlotte, fordi det var min opfattelse, at det var hendes ansvar. Jeg opsøgte hende i 2016 eller 2017, hvor jeg bankede på hendes dør på Aspevej og forsøgte at forklare, hvorfor jeg var der. Men hun smækkede bare døren i og ville ikke snakke med mig,« lød det mandag fra den tiltalte ingeniør.

Han hævdede i retten, at han havde fundet lægens adresse ved at google hende, men det tror Nordsjællands Politi ikke på.

Hele området omkring gerningsstedet på Aspevej i Tisvildeleje blev afspærret og afsøgt grundigt for tekniske spor efter det dødelige overfald på den 58-årige læge Charlotte Asperud 30. april 2019. Foto: Google Maps Vis mere Hele området omkring gerningsstedet på Aspevej i Tisvildeleje blev afspærret og afsøgt grundigt for tekniske spor efter det dødelige overfald på den 58-årige læge Charlotte Asperud 30. april 2019. Foto: Google Maps

Charlotte Asperud havde nemlig hemmelig adresse og var ifølge politiets efterforskning ikke mulig at slå op. Hverken på Krak, Google eller andre steder.

Ikke desto mindre var den 56-årige ingeniør natten til 30. april 2019 i stand til at sætte sig ud i sin bil og køre til hendes adresse. Bevæbnet med handsker, et koben og en skruetrækker.

Forinden havde han drukket lidt, og mindre end en time før han brød ind i lægens sommerhus og sparkede den låste dør til hendes soveværelse op, havde han også åbnet en tilsendt sexvideo på sin hjemmecomputer.

Filmen med titlen 'Very Cute Teen Gets Tied Up' har en spilletid på omkring 10 minutter og blev ifølge politiets tekniske eksperter åbnet fra en chat klokken 01.52.

Ifølge anklageskriftet mod ingeniøren blev Charlotte Asperud udsat for det dødelige overfald omkring klokken 02.45.

Klokken 03.53 på gerningsnatten genoptager han en chat fra sit hjem med ordene: »Jeg er en moden mand. Er du frisk på en lille leg. Jeg er ret god til rollespil. Skal vi lave en ridepigeleg?«

Forinden har han ifølge sin egen forklaring lagt sit blodige tøj fra det dødelige overfald på lægen til vask og taget et bad.

Angiveligt blev han først ved anholdelsen to uger senere klar over, at overfaldet og hans omkring en snes slag med kobenet mod hendes hoved havde kostet hende livet.

Retssagen fortsætter mandag, og der ventes dom 23. februar.