På villavejen Toften hersker der i disse dage især to altoverskyggende følelser:

Lettelse og chok.

Lettelse, fordi de mange pensionister nu endelig føler sig trygge i deres eget hjem og kan pakke frygten væk.

Chok, fordi de lørdag eftermiddag stod i første parket til et voldsomt drab begået i et ellers roligt og fredeligt villakvarter, hvor der ellers primært bor ældre mennesker.

Her blev Syd- og Sønderjyllands Politi nemlig kaldt ud til Toften tæt på Padborg, da der var sket 'en hændelse'.

En 37-årig mand havde taget livet af den 43-årige mand, han levede under samme tag med.

Stukket utallige gange med en kniv.

Og da politibilerne – for anden gang lørdag – rullede ind på den stille villavej, vidste naboerne allerede, hvilket hus ordensmagten havde kurs mod.

»Der har været rigtig mange ting, siden den dræbte fik en mand boende, som han kaldte sin bror. Den anden mand har været meget ubehagelig og skabt frygt hos os. Vi har været bange for ham i flere år – og vi er det stadig,« fortæller en af naboerne til B.T.

Ved du noget om drabet på Toften? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Den ældre kvinde ønsker ikke at stå frem med sit navn af frygt for eventuelle konsekvenser, og det samme er tilfældet med en håndfuld andre, som B.T. taler med.

Selvom den 37-årige mand er i politiets varetægt, har de seneste års frygt sat sig så meget i pensionisterne, at de er hunderædde for at tale åbent om de to mænd.

Lørdag var Toften fyldt med politibiler efter det voldsomme knivdrab.

Men anonymt vil de altså gerne sætte ord på 'broderskabet'.

»De var ikke brødre, men kaldte sig det bare. Jeg har altid haft et godt forhold med ham den dræbte, men den anden? Puha. Politiet har været her mange gange, og han var en tikkende bombe,« siger en anden ældre kvinde, som bor tæt på gerningsstedet.

Samstemmigt fortæller de mange pensionister, at den 43-årige dræbte mand har boet på Toften i mere end ti år, og at han var en yngre, men også flink – oftest i hvert fald – mand.

Der har nemlig også været et par ubehagelige situationer med offeret den seneste tid.

»Vi har jo været bekymrede for ham, så vi har prøvet at sige, at ham 'broren' ikke burde bo der, og det har han ikke reageret godt på. Så blev vi kaldt for gamle kællinger og så videre,« lyder det fra en af naboerne.

Beboerne omkring de to 'brødre' har været så bekymrede for den nu dræbte mand, at de på et tidspunkt tog kontakt til deres respektive boligforeninger.

Her lød meldingen, at de skulle have en personlige beretning med underskrift fra hver af de bekymrede borgere, men så trak de følehornene ind igen.

»Det turde vi ikke. Måske vi så skulle i retten, og hvad kunne han så finde på? Jeg synes, flere parter har svigtet i det her,« siger en af naboerne.

Derfor befinder de mange pensionister sig altså i en tilstand af både lettelse og chok i disse dage.

»Vi er lettede over, at det ikke gik ud over en af os, og at vi nu ikke skal være bange for, at politibilerne vælter ind, og at han råber og skriger. Men vi er også rystede over, at det skete, for vi ikke er overraskede. Vi har frygtet det lang tid,« siger en tredje, anonym nabo.