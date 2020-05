En 29-årig mand har tirsdag morgen i en domsmandsret ved Retten i Aarhus erkendt, at han har dræbt sin mor og sin morfar ved brug af dels en økse, dels en kniv.

Det uhyggelige dobbeltdrab skete 24. april 2019 formentlig omkring klokken 21.

Gerningsstedet var den 92-årige morfars seniorbolig i Højagerparken i Sabro vest for Aarhus.

Den 29-årige mand var psykotisk og sindssyg i gerningsøjeblikket, da han begik drabene og var da heller ikke i stand til fysisk at være til stede i det efterfølgende grundlovsforhør dagen efter.

I stedet var han efter afhøring blevet anbragt på en lukket psykiatrisk afdeling. Her har han været varetægtsfængslet i surrogat lige siden.

Dobbeltdrabet i Sabro har efter planen skulle køre som en nævningesag, men den tiltalte har i samråd med sin forsvarer frasagt sig nævninge, og derfor kører den som en domsmandssag.

Den 29-årige mand sidder ganske stille ved siden af sin forsvarer Henrik Fibiger Hansen, mens anklageren læser tiltalen op.

Den afslører, at den 92-årige morfar til den tiltalte blev dræbt med mindst 16 slag med en økse mod hovedet og overkroppen, ligesom han også blev tildelt adskillige knivlæsioner.

Moderen til den tiltalte blev dræbt med minimum 22 slag med en økse mod hovedet, fremgår det af anklageskriftet, hvis detaljeringsgrad forsvareren ikke ønsker at gå videre ind i.

»Det er et meget detaljeret anklageskrift. Kort fortalt erkender han at have dræbt dem med en økse,« siger Henrik Fibiger Hansen.

Efter gennemgangen af anklageskriftet har den tiltalte efter aftale med anklageren bedt om at få en kort pause af hensyn til sit skrøbelige helbred. Retssagen vil blive genoptaget inden længe.

Der ventes dom i sagen i morgen.