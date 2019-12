Børn og unge helt ned til 7. klasse arrangerer og mødes til indbyrdes slagsmål, hvor der bliver delt knytnæveslag og øretæver ud til modstanderen.

Det er ifølge Sjællandske de barske realiteter i Sorø, hvor lokalpolitiet og de kommunale og sociale myndigheder trods ihærdige forsøg ikke har haft held med at sætte en fuldstændig stopper for nævekampene, som for første gang kom til myndighedernes kendskab i foråret.

»Vi har prøvet at sætte en stopper for slagsmålene, men så vidt jeg er orienteret, er det ikke lykkedes,« siger Rikke Thernøe, koordinator for SSP og Støttekontaktkorpset i Sorø Kommune, til avisen.

Da det i april og maj gik hårdest for sig med de planlagte slagsmål blandt børn og unge i Sorø og Stenlille, mødtes kombattanterne typisk lige efter skoletid på hverdagene.

Kontakten mellem modstanderne blev og bliver skabt enten mundtligt eller på internettet. Typisk gennem Facebooks beskedtjeneste Messenger.

Det er ifølge Sjællandske også på Facebook, at der – nu dog kun i lukkede fora – stadig findes en række optagelser af nogle af de voldsomme slagsmål mellem de unge.

Der er siden foråret blevet gjort en målrettet indsats gennem SSP-samarbejdet i Sorø Kommune for at stoppe nævekampene, og det er da også lykkedes at dæmpe det uhyggelige fænomen.

Men altså tilsyneladende ikke fuldstændig.

Politiet og de kommunale myndigheder har haft flere af de unge og deres forældre til samtaler i forsøget på at inddæmme problemet og få det stoppet, inden det udvikler sig yderligere.

Arrangerede slagsmål er kendt blandt de såkaldte ultrafans i fodboldens hooliganmiljø.

Fænomenet fik et boost på verdensplan, da David Fincher’s Hollywood-kultfilm 'Fight Club' med Brad Pitt i hovedrollen gik sin sejrsgang i biograferne i 1999.