Først kvalte han hende, så fandt han en sav og parterede liget i adskillige dele, hvorefter han forsøgte at gemme ligdelene i huset og haven, hvor hun boede.

Sådan lyder de uhyggelige detaljer i anklageskriftet, som B.T. fået aktindsigt i, mod den 51-årige mand, som er tiltalt for parteringsdrabet på sin tidligere samlever Freyja Egilsdottir Mogensen.

Et drab, som blev begået den 29. januar i år på hendes adresse i den lille by Malling syd for Aarhus.

Den 51-årige, som har erkendt sig skyldig i drabet på sine børns mor, er ifølge anklageskriftet foruden manddrab også tiltalt for usømmelig behandling af lig.

Anklagemyndigheden kræver derfor fængsel på livstid, fremgår det.

Den 43-årige sosu-assistent Freyja Egilsdottir Mogensen og den 51-årige var på daværende tidspunkt gået fra hinanden, men havde sammen to mindreårige børn.

En dreng og en pige.

Det er endnu uvist, hvornår sagen skal for retten.

