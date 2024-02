»Jeg vil gerne melde en. Jeg mener det. Han har gjort noget, han ikke skal gøre. Jeg vil melde ham, det er seriøst, jeg mener det. Det er meget alvorligt. Han har gjort noget, han ikke skal gøre.«

Sådan lød det fra anklageren, da hun gengav et opkald mellem den sigtede 20-årige mand og servicecenteret ved Vestegnens Politi, ved grundlovsforhøret i forbindelse med knivstikkeriet mandag aften på en kvinde i 40erne.

Ifølge politiet har en 20-årig mand overfaldet en kvinde på Taastrup Torv ude foran Kvickly, hvor han stak hende i halsen med en grøntsagskniv med et blad på 11 centimeter for derefter at forlade området.

Kvinden fik hjertestop som følge af det voldsomme knivstikkeri, men det lykkedes redningsfolk at genoplive hende. Hendes tilstand er dog fortsat »særdeles kritisk,« ligesom hun stadig er i livsfare, forklarede anklageren.

Den 20-årige blev tirsdag eftermiddag fremstillet ved grundlovsforhøret og sigtet for forsøg på manddrab. Han nægtede sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig under retsmødet. Det er politiets opfattelse, at han er psykisk syg.

Ringede to gange efter overfaldet

Anklagemyndigheden forklarede, at en telefon, som blev koblet til den 20-årige mand, ringede til servicecenteret ved Vestegnens politi hele to gange efter overfaldet fandt sted.

Det første opkald kom klokken 17.02.

»Hallo, jeg vil gerne melde en. For at have gjort nogle ting. Anhold ham, anhold ham, anhold ham,« gengav anklageren, at den sigtede havde sagt i telefonen.

Ikke mere end 13 minutter senere ringede den sigtede til servicecenteret igen.

Denne gang fortalte han, at der var sket noget alvorligt, og at han »seriøst gerne vil melde ham.«

Ifølge anklageren, var det var ikke første gang, at den sigtede mand ringede til servicecenteret. Anklageren fortalte, at den 20-årige mand også ringede til servicecenteret i januar og december måned.

Den 20-årige nægtede sig skyldig og ønskede ikke at afgive forklaring ved grundlovsforhøret.

Det var klokken 16.39 mandag eftermiddag, at politiet fik en anmeldelse om, at en kvinde i 40erne var blevet stukket med kniv. Politiet oplyste mandag aften, at man mente, manden overfaldt kvinden umotiveret, og at de ikke kendte hinanden.

»Efterforskningslederen tager dog forbehold for, at den videre efterforskning nu skal klarlægge det nærmere hændelsesforløb,« lød det.

Manden er blevet varetægtsfængslet frem til 22. februar, hvor han også bliver mentalundersøgt.

