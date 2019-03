En 15-årig pige troede, hun skulle tale ud med sin ekskæreste og havde lånt sin venindes lejlighed til formålet.

De havde afsat en time til snakken, men da veninden ikke havde hørt fra den 15-årige til den aftalte tid, blev hun nervøs. Med god grund.

For samtalen med den 20-årige ekskæreste udviklede sig angiveligt til et voldeligt overfald, hvor den 15-årige pige både blev slået, sparket og truet, skriver Skive Folkeblad.

Flere uhyggelige detaljer om det påståede overfald kom frem i retten.

Det var i slutningen af januar, den 15-årige pige havde aftalt at mødes med ekskæresten i venindens lejlighed på Vesterled i Skive.

Men ifølge pigens vidneforklaring ved Retten i Viborg fredag, tog mødet en ubehagelig drejning, da den 20-årige ekskæreste beskyldte hende for at have været utro.

Hun forsøgte flere gange at forlade lejligheden, men det modsatte ekskæresten sig.

Da den 15-åriges veninde ringede for at høre, om alt var ok, reagerede den 20-årige mand prompte - og voldsomt.

»Jeg kunne ikke se, om det var en kniv, men det var i hvert fald noget skarpt, og det lignede en brødkniv. Han truede han mig til at sige i telefonen, at alt var fint, og at hun ikke skulle komme,« sagde den 15-årige i retten ifølge Skive Folkeblad.

Til sidst forlod den 20-årige, som har indvandrerbaggrund, dog lejligheden.

Kort efter bankede den grædende 15-årige på hos underboen og bad om hjælp.

Underboen forklarede i retten, at hun var vågnet på grund af tumulten i lejligheden ovenover, men da det stoppede, efter at en person forlod lejligheden, ringede hun ikke til politiet.

Det gjorde den 15-årige pige imidlertid. Samme aften anmeldte hun ekskæresten for vold.

Og det førte angiveligt til endnu et overfald fra den 20-åriges side.

Han og den 15-årige begyndte at ses igen, men 13. marts forsøgte han angiveligt at true pigen til at trække sin politianmeldelse tilbage.

Ifølge den 15-åriges forklaring i retten blev hun både slået og truet med en gaffel af den tiltalte. Han skulle også have kastet en gryde efter hende.

Den 20-årige mand - som tidligere er dømt for vold - er tiltalt for fem forhold, herunder vold, vidnetrusler og frihedsberøvelse.

Han nægter sig skyldig i alle tiltaler.

Der falder dom i sagen 25. april.

Anklagemyndigheden går efter at få den tiltalte udvist af Danmark.