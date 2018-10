En 63-årige mand og en 59-årige kvinde er tiltalt i en grusom sag fra Vejen, der i grovhed minder om den meget omtalte Tøndersag.

»Anklagemyndigheden betragter sagen som særdeles grov - og det kommer min procedure og strafpåstand også til at afspejle, når sagen kommer for retten. Mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt,« udtaler anklager Rikke Brændegaard-Nielsen i en mail til B.T.

Parret er tiltalt for at have udsat en dreng og tre piger for både vold og seksuelle overgreb i en periode fra 1987 til 1994.

Anklageskriftet fylder 11 sider og er uegnet læsning for sarte sjæle. B.T. har valgt ikke gengive det eksplicit seksuelle indhold i denne artikel, men de næste linjer er alligevel barsk læsning.

Ved du noget om sagen, så vil BT meget gerne høre fra dig på 1929@bt.dk eller på Facebook

Parret boede i perioden 1987-1994 i Vejen sammen med deres tilsammen fire børn, som de havde fra tidligere forhold.

I 17 punkter beskriver anklageskriftet, hvordan de fire børn blev udsat for det ene mere fornedrende og krænkende overgreb efter det andet.

Foruden talrige voldtægter rummer anklageskriftet beskrivelser af, hvordan det næstældste barn blev udsat for torturlignende vold fra hun var tre til hun var syv. Hun blev blandt andet slået med et bæltespænde, holdt fast under en kold bruser og brændt med en cigaret som straf for ikke at hente øl til manden i huset.

Særligt hårdt gik det ud over den ene af pigerne, der er født i 1987. Fra hun var fire til hun var syv år blev hun lånt ud til »flere uidentificerede personer, som var gæster i hjemmet«. Mændene voldtog hende og udsatte hende for andre seksuelle overgreb. Ved flere lejligheder indgik pigen i et spil om øl, narkotika eller lignende, og i et tilfælde var pigen hovedpræmie i spillet.

Andre gange betalte mændene med penge eller hash for at voldtage hende.

Den i dag 63-årige mand - som dengang var i slutningen af 30'erne - voldtog pigen ved at binde hende med plastikstribs og hænge hende op, så fødderne ikke rørte jorden. Overgrebene fandt også sted på førersæddet og kølerhjelmen af hans bil, da pigen var fire år gammel.

Samme pige blev udsat for brutal vold med et støvsugerør, en tæppebanker, et skohorn, en pisk, en bambuspind, et bælte og en grydeske. Han fornedrede hende med urin og afføring og i mindst et tilfælde fastholdt han hendes hoved under vand, så hun mistede bevidstheden.

På et tidspunkt tvang han pigen og hendes et år yngre lillesøster til at dyrke oralsex med familiens hanhund. Han forsøgte også at få hunden til at bedække dem, hvilket mislykkedes, hvorefter hunden tissede på pigen.

I perioden 1992 til 1993 beordrede parret også kvindens 10 år gamle biologiske søn til at have sex med sin egen biologiske søster.

Ved en enkelt lejlighed tvang parret to af børnene til at stå op ad en væg, mens de kastede knive efter dem.

Manden var ifølge anklageskriftet den der førte an i mishandlingen, men kvinden er også tiltalt for at deltage i overgrebene, for at instruere børnene i at udføre seksuelle ydelser og for at overvære overgrebene uden at gribe ind.

Udover vold og voldtægt er manden også tiltalt for trusler, idet han sagde til et af børnene, at han ville slå hende, hendes mor eller hendes søskende ihjel, hvis hun nogensinde betroede sig til nogen.

Børnene er i dag mellem 30 og 35 år. I alle de mellemliggende år har børnene tiet stille, om de forfærdelige overgreb de er blevet udsat for. Men i august 2017 overkom et af de voksne børn sin frygt og gik til politiet, hvor hun fortalte om sin rædsomme barndom.

Forældreparret har siddet fængslet i sagen siden november sidste år. De var sigtet for overgreb indtil år 2000, hvor børnene blev fjernet, men der er altså kun rejst tiltale for misbrug indtil 1994.

Sagen bliver behandlet over ni retsdage i marts og april 2019.

Den er rejst som en nævningesag, hvilket betyder, at anklagemyndigheden vil gå efter en straf på mindst fire års fængsel.