»Nu skal du hænges, og så skyder jeg mig selv bagefter.«

Sådan skulle en nu 60-årig mand have sagt til den kvinde, han 5. juli kidnappede i Varde. Alt imens skulle han have truet hende med en pistol og flere gange forsøgt at vikle et loftsbundet reb med en løkke om halsen på hende.

Manden erkender selve kidnapningen. Dog ikke varigheden af den.

Han erkender også at have truet kvinden med en pistol, men han afviser de resterende beskrivelser i den sigtelse, der er blevet rejst mod ham.

B.T. har fået aktindsigt i retsbogen fra det grundlovsforhør, der fandt sted ved Retten i Esbjerg dagen efter kidnapningen.

En kidnapning, der ifølge sigtelsen blev indledt omkring klokken 9.35 og varede til klokken 13.42, hvor politiet efter intens – og for offentligheden i første omgang også mystisk – eftersøgning anholdt manden på en parkeringsplads i Tistrup ved Varde.

Forinden var hans grå bil blevet efterlyst offentligt af politiet, der frarådede borgere, der måtte spotte køretøjet, at tage kontakt til føreren.

Mens visse patruljer ledte efter manden og den kidnappede kvinde, rykkede andre politikollegaer massivt ud til flere adresser i Varde og omegn. Blandt andet blev dele af Bakkevej i Varde afspærret.

Og det var da også ifølge politiet her, at dele af den 60-åriges forbrydelser udspillede sig.

I sigtelsen bliver det beskrevet, hvordan manden først skal have truet kvinden med en pistol og på den måde tvunget hende ind i sin personbil.

Herefter skal manden være kørt til adressen på Bakkevej og en lade, hvor scenen med rebet angiveligt udspillede sig. Her skulle han flere gange med et skydevåben have truet hende på livet.

Og så skal han have slået hende i hovedet med en hardballpistol.

En detalje i sigtelsen afslører desuden, at manden tidligere er dømt for vold. Der er nemlig ikke kun rejst sigtelse efter straffelovens paragraf om grov vold, men også efter paragraf 247, der beskriver, at der er tale om et gentagelsestilfælde.

Da sigtelsen under grundlovsforhøret var blevet læst op, gjorde den 60-årige mand det klart, at han ikke mener, at frihedsberøvelsen varede så længe, som det er blevet beskrevet af politiet. Han erkender da også alene at have truet kvinden med pistolen. Resten nægter han.

Om han ønskede at forklare sig for retten er uvist. For netop som sigtelsen var blevet læst op, anmodede anklageren om dørlukning.

Blandt andet henviste anklageren til efterforskningens tidlige stadie, og at der på daværende tidspunkt 'sandsynligvis' stadig var vidner, politiet ikke havde talt med.

Vidner, som altså ikke skulle have kendskab til det, der kom frem under retsmødet.

Dommeren var trods protester fra både forsvareren og den lokale presse lydhør, og dermed blev dørene lukket, og offentligheden afskåret fra detaljerne fra politiets efterforskning.

Sikkert er det dog, at den 60-årige ved retsmødets afslutning blev varetægtsfængslet i fire uger.

