Nye detaljer om, hvordan Eddie Karl-Johan Christensen endte sine dage, er grusom læsning.

Drabet på den 39-årige mand vakte stor opsigt sidste år på grund af Eddie Karl-Johan Christensens forhistorie, men også på grund af den brutalitet nordjyden var udsat for. Anklageskriftet understreger nu, hvor makaber sagen er.

Eddie Karl-Johan Christensen blev i maj 2020 dræbt på en landejendom nord for Frederikshavn. To svenske statsborgere på 53 år og 45 år er nu blevet tiltalt for drabet.

Anklagemyndighedens påstand mod de to svenskere lyder, at de to mænd sammen begik drab og efterfølgende gjorde sig skyldige i usømmelig omgang med lig.

Det fremgår af anklageskriftet, at politiet mener at kunne bevise, at Eddie Karl-Johan Christensen den 9. maj blev skudt og derefter anbragt på et brændende bål.

Om han døde af skuddene eller afbrændingen er uklart.

Den dræbte lå i to dage på landejendommen, hvor han frem til sin skæbnedag boede i en campingvogn. De to drabsmistænkte er henholdsvis ejeren af ejendommen samt en beboer.

11. maj lader det til, at gerningsmændene forsøgte at skille af sig med liget. Ifølge tiltalen anbragte de to svenskere liget af Eddie Karl-Johan Christensen i to olietønder, hvorefter tønderne blev fragtet på ladet af en bil til Frederikshavn.

Politiet var torsdag massivt til stede på en ejendom uden for Frederikshavn, hvor en 39-årig mand er forsvundet fra. Foto: Øxenholt Foto Vis mere Politiet var torsdag massivt til stede på en ejendom uden for Frederikshavn, hvor en 39-årig mand er forsvundet fra. Foto: Øxenholt Foto

Motivet i sagen er stadig uvist.

Drabssagen har været kædet sammen med begivenheder i 2016, hvor Eddie Karl-Johan Christensens liv var i fare.

Dengang blev han overfaldet med flere slag i hovedet, hvor han pådrog sig tre kraniebrud. Han blev stukket i maven og fik desuden hældt benzin ud over sig med henblik på, at den brandfarlige væske skulle antændes.

Hans advokat fra sagen har fortalt til B.T., at Eddie Karl-Johan Christensen måtte gå under jorden, fordi der var en trussel mod ham.

Men politiet mener ikke, at de to sager har noget med hinanden at gøre.

Retssagen mod de to svenskere er berammet til flere dage i juni og juli. Sagen vil foregå ved Retten i Hjørring, og anklagemyndigheden går efter at få de to mænd dømt og derefter udvist.