Der blev optaget en video af den 14-årige dreng, mens en af de tilstedeværende stod og sparkede til ham.

Det forklarede et 16-årigt vidne ved fredages retsmøde i sagen om dødslejligheden på Østerbro, hvor en 14-årig dreng afgik ved døden og en 14-årig pige blev hjerneskadet som følge af et langvarigt hjertestop 10. marts i år.

Begge var de påvirkede af euforiserende stoffer og receptpligtig medicin.

Det 16-årige vidne ankom til lejligheden den pågældende aften efter midnat for at hente sin kæreste og søster, der begge var i lejligheden. Da vidnet ankom, blev vedkommende mødt af en af de andre tilstedeværende, der angiveligt pralede med en video, der var optaget af den 14-årige nu afdøde dreng.

»Der var en trykket stemning,« indledte det 16-årige vidne, da anklager Søren Harbo bad ham om at sætte ord på, hvad der skete, da vidnet trådte ind i lejligheden.

Den 14-årige pige (th.), som her ses sammen med sin far, kunne med stor sikkerhed have været reddet, hvis moderen havde reageret i tide. Privatfoto. Vis mere Den 14-årige pige (th.), som her ses sammen med sin far, kunne med stor sikkerhed have været reddet, hvis moderen havde reageret i tide. Privatfoto.

»Jeg hilser på de andre, og så er der en, der viser mig en video, hvor han står og sparker til ham (den 14-årige dreng, red.). Jeg sagde, at jeg ikke gad at se den, og så ville jeg bare hurtigst muligt væk derfra,« forklarede vidnet videre.

Kort forinden, det 16-årige vidne ankom til lejligheden, var den 14-årige dreng blevet afhentet af en ambulance, efter han i timevis havde ligget hjælpeløs på lejlighedens badeværelsesgulv, uden nogen af de tilstedeværende havde kontaktet myndighederne.

I sagen er en 41-årig kvinde, der er mor til den 14-årige pige, tiltalt for at have efterladt både datteren og den 14-årige dreng i hjælpeløs tilstand den aften i marts. Hun nægter sig skyldig.

»Slog og sparkede ham«

Ved fredagens retsmøde afgav et andet vidne ligeledes forklaring i sagen. En 14-årig, der havde været til stede i lejligheden store dele af den pågældende aften, fortalte, hvordan de løbende kunne konstatere, at den 14-årige dreng blev dårlig.

»Jeg havde en idé om, hvorfor han havde det så dårligt, men jeg ville ikke indrømme det over for mig selv,« forklarede det 14-årige vidne, der undervejs i afhøringen af anklager Søren Harbo var så berørt af sagen, at der måtte holdes en pause.

Den 14-årige fortalte videre, at den samme person, som havde optaget den føromtalte video, slog og sparkede den 14-årige dreng, mens han lå ned.

»Han slog og sparkede ham. Jeg sagde, han skulle stoppe. Han sparkede ham hårdt, men det hjalp ikke at sparke ham. 'Han vågner ikke af det,' sagde jeg.«

Fakta SAGEN KORT Københavns Politi ankommer til lejligheden på Østerbro kl. 22.15 lørdag den 10. marts for at hente en 14-årig dreng, som er efterlyst af sin far. Politiet går ind i lejligheden, men har ikke mistanke om, at der foregår noget ulovligt.

»Vi er på adressen i en anden politimæssig forretning og har ikke grund til at mistænke, at der foregår noget ulovligt, eller at der på det her tidspunkt er synlige tegn på misbrug blandt de unge,« siger Riad Tolba, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, den 13. marts til B.T.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, står der, at de tilstedeværende i lejligheden – alle mellem 14 og 18 år – er påvirkede af euforiserende stoffer.

Den 40-årige kvinde, som bor i lejligheden og er tiltalt i sagen, fortæller politiet, at hendes datter, som betjentene finder 'snorkende' i soveværelset, er o.k., men blot sover og ikke har brug for hjælp.

Tiltalte undlader at fortælle politiet, at den 14-årige dreng ligger ukontaktbar på badeværelsesgulvet.

Kl. 01.30 søndag den 11. marts ringer et af de unge mennesker fra lejligheden til alarmcentralen. Kl. 01.35 ankommer ambulancen, og redderne finder den 14-årige dreng livløs på gaden. De giver førstehjælp, men forgæves. Han erklæres død kl. 02.16.

Den 14-årige pige bliver først fundet af politiet kl. 03.10, da de retter henvendelse til tiltalte i lejligheden, efter drengen er erklæret død på Rigshospitalet.

En ambulance ankommer kl. 03.30 og kører pigen til Rigshospitalet. Hun har haft langvarigt hjertestop og pådraget sig en alvorlig hjerneskade. Hun er fortsat i koma.

Den 40-årige kvinde nægter sig skyldig i samtlige tiltaleforhold.

Adspurgt af anklager Søren Harbo, hvorfor der ikke blev ringet til alarmcentralen noget før, forklarede vidnet, at vedkommende ikke tidligere havde stået i en sådan situation, og derfor gik han i panik.

De to ambulancefolk, der afhentede den 14-årige ved lejligheden på Østerbro, skulle ligeleds have afgivet forklaring i retten. Deres forklaringer valgte anklager og forsvarer imidlertid at aflyse.

Bar ham ned på gaden

Tidligere samme aften ankom politiet til lejligheden for at hente en anden tilstedeværende. Mens politiet var i lejligheden, lå både den 14-årige dreng og den 14-årige pige mere eller mindre bevidstløse på henholdsvis badeværelset og i den tiltaltes seng.

Alligevel valgte ingen af de tilstedeværende at alarmere politiet, der således ikke opdagede drengen på badeværelset. Personerne i lejligheden valgte imidlertid at glæde sig over, at politiet ikke havde fundet de stoffer, der efter sigende var i lejligheden, forklarede det 14-årige vidne.

Først efter midnat valgte personerne i lejligheden at kontakte en ambulance. På det tidspunkt havde man ifølge flere vidner konstateret, at den 14-årige dreng stort set ingen puls havde, ligesom man også vurderede, at han var både kold, bleg, stiv i kroppen og i det hele taget ukontaktbar.

Det var ude foran denne opgang på Østerbro i København, at ambulanceredderne fandt den 14-årige dreng livløs natten til søndag den 11. marts. Hans liv stod ikke til at redde. Foto: privat Vis mere Det var ude foran denne opgang på Østerbro i København, at ambulanceredderne fandt den 14-årige dreng livløs natten til søndag den 11. marts. Hans liv stod ikke til at redde. Foto: privat

Men af frygt for, at politiet skulle finde stofferne i lejligheden, ønskede de ikke, at den 14-årige blev fundet inde i lejligheden, forklarede et af vidnerne fredag. Derfor bar de ham ned på gaden, kontaktede alarmcentralen og fortalte, at de havde fundet ham helt tilfældigt på gaden.

Da ambulancen ankom, forsøgte man at genoplive ham, men hans liv stod ikke til at redde. Ifølge anklageskriftet døde drengen af en 'udrift' på milten, der var opstået på en ukendt måde.

Den tiltaltes datter fik først hjælp senere på natten, da hun pludselig begyndte at ralle og slå ud med armene. Det gjorde den tiltalte bange, hvorefter hun løb efter hjælp. Datteren er i dag hjerneskadet.