Herover kan du se en optagelse fra gerningsstedet. Video: Byrd/Steven Knap.

Det 19-årige par, der lørdag blev overfaldet med en økse på en tankstation i Birkerød, måtte kæmpe for livet mod den formodede 29-årige gerningsmand, der nu er sigtet for drabsforsøg og røveri.

Det kom frem under dagens grundlovsforhør ved Retten i Lyngby, hvor den 29-årige formodede gerningsmand siden blev varetægtsfængslet i fire uger.

Overfaldet fandt sted på pladsen foran Circle K-tankstationen på hjørnet af Bistrupvej og Birkerød Parkvej i Birkerød lørdag aften.

Her tog den formodede gerningsmand kontakt til parret, hvorefter han overfaldt dem med øksen og ramte dem på både overkroppen og i hovedet. De to unge flygtede ind på tankstationen, hvor en medarbejder aktiverede overfaldsalarmen. Parret blev senere bragt til Rigshospitalets Traumeafdeling og behandlet for deres skader.

Af hensyn til efterforskningen besluttede dommeren at lukke dørene ved retsmødet ved Retten i Lyngby, men der kom dog nyt frem om de to 19-årige ofres tilstand.

Begge er sluppet fra hændelsen med livet i behold, men den 19-årige kvinde har fået åbent kraniebrud, sår på halsen, ryggen og hånden som konsekvens af økseoverfaldet i Birkerød. Den unge 19-årige mand fik sår i hovedet, skulderen, ryggen og hånden.

I retten kom det desuden frem, at begge de 19-årige kæmpede imod gerningsmanden under overfaldet, inden de valgte at søge tilflugt på Circle K-tankstationen.

Den formodede gerningsmand - der både mistænkes for at have stået bag et voldsomt drabsforsøg mod et ungt par og et bankrøveri i Ringsted - blev anholdt mandag kort før klokken 22.00 på stripklubben Club 34 i Istedgade i København, efter en større politistyrke var blevet sendt til stedet.

Den 29-årige, M.A.S.A-T, er blevet varetægtsfængslet i fire uger, og anklager Bente Schnack har desuden begæret en mentalundersøgelse af den 29-årige, på grund af den »umotiverede vold mod to sagesløse unge mennesker.«

Foto: Mathias Øgendahl Foto: Mathias Øgendahl

Forsvarsadvokat for M.A.S.A-T, Peter la Cour, oplyste i retten, at hans klient ikke ønskede at fortælle, hvordan han forholder sig til sigtelserne. Peter la Cour oplyste dog på vegne af sin klient, at den tiltalte nægtede sig skyldig.