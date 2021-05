En uhyggelig video bliver mandag delt flere steder på sociale medier.

I videoen ser man en meget ung dreng få tildelt en række slag, blive sparket hårdt, blive spyttet på, truet og blive trampet i hovedet gentagne gange, mens han blødende ligger ned.

Fyns Politi bekræfter over for B.T., at man efterforsker den meget voldsomme sag.

»Vi har fået indtil flere anmeldelser på den her sag i løbet af i dag (mandag, red.),« siger vagthavende ved Fyns Politi Henrik Strauss.

Præcis hvor videoen er optaget, står ikke klart.

Ligeledes står det heller ikke klart, hvornår videoen er optaget. Men det var mørkt, da videoen blev optaget ved det, der ligner en legeplads.

Hos Fyns Politi ønsker man ikke at komme med nærmere oplysninger om gerningsmanden eller offeret.

Men man bekræfter, at det er en sag, man ser nærmere på.

Screendump fra den voldsomme video.

»Vi er i gang med efterforskningen netop nu,« siger vagtchefen.

Han kan ikke af- eller bekræfte, om man har anholdt en eller flere personer i sagen.

B.T. har tidligere beskrevet lignende fænomener, hvor unge og børn tæver andre børn og unge.

Problemet er velkendt hos politiet og blandt politikere. Alligevel er det stadig at finde på sociale medier.

Ofte bliver de voldelige overfald filmet for at kunne blive delt på sociale medier. Om det har været formålet med den nye video, står ikke klart.

Men det står klart, at den nye video deles vidt og bredt på netop sociale medier.

Det ekstremt voldelige overfald bliver filmet fra det, der ligner et håndholdt kamera. Sekvensen varer to minutter og 12 sekunder. Og fra start kan man se, offeret stå i bare tæer på legepladsen. Den noget ældre gerningsmand står over for ham.

Gentagne gange ser man offeret, som ser ud til at være en meget ung dreng, blive slået, sparket og verbalt forurettet af en noget ældre ung mand.

Flere gange ser man den unge dreng blive sparket hårdt i hovedet, mens han ligger ned. Man kan tydeligt høre den helt unge dreng både sige og skrige undskyld.

På et tidspunkt bliver han blødende ført hen til kameraet, hvor han stilles op og tvinges til at sige undskyld til en person med et kvindenavn, som B.T. kender til.

Efterfølgende får den unge dreng flere slag og spark, inden den meget voldsomme video tager sin afslutning. B.T. har valgt at bringe en redigeret og sløret udgave af videoen øverst i artiklen.

På sociale medier, hvor videoen deles flere steder, er der allerede personer, som mener at vide, hvem gerningsmanden er. Og her er der allerede nu trusler mod den formodede gerningsmand.

Derfor lyder der en klar opfordring fra Henrik Strauss fra Fyns Politi:

»Lad være med at dele videoen. Det kan for det første være strafbart. Men så skal man også bare lade os passe vores arbejde,« siger vagtchefen.

Han fortæller desuden, at man behandler sagen med største alvor.

»Det er en voldssag, som vi ser det,« forklarer han.