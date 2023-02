Lyt til artiklen

Hun blev overfaldet i sit eget hjem.

Hun blev truet med en pistol. Hun blev slået. Hun blev fikseret med strips. Og hun fik taget kvælertag på sig og rusket. Og hendes mobiltelefon blev gennemrodet.

11. januar blev en 23-årig kvinde udsat for alle de ting i Frederikshavn.

En 29-årig mand overfaldt hende i hendes eget hjem og tvang hende efterfølgende med i sin bil, oplyser Nordjyllands Politi ifølge Nordjyske.

I omkring tre uger har politiet ledt efter gerningsmanden, og i går aftes blev han så anholdt på Sjælland.

»Siden er han blevet transporteret herover, og nu fremstiller vi ham så i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring,« forklarer politikommissær Peter Skovbak og fortæller, at han sigtes for trusler, ulovlig tvang, frihedsberøvelse og kvalificeret vold.

Hvorfor kvinden skulle udsættes for de mange uhyggelige overgreb, vil politiet ikke sige noget om.

Men over for Nordjyske bekræfter politikommissæren, at den sigtede 29-årige mand og det 23-årige offer kendte hinanden i forvejen.