Talrige slag og spark, stød med knæ, tramp mod krop og kvælning.

Det er nogle af de voldsomme og uhyggelige ugerninger, en 55-årig mand er tiltalt for at have begået mod sin egen mor en tidlig morgen tilbage i juli 2021.

Ugerninger, der endte med at koste den 75-årige kvinde livet. Det mener den nordjyske anklagemyndighed, hvorfor man har tiltalt den 55-årige mand for manddrab.

Sagen bliver indledt tirsdag ved Retten i Hjørring.

Alarmcentralen blev alarmeret om drabet tidligt om morgenen af en pårørende, som fortalte, at den 75-årige kvinde var faldet i hjemmet og havde slået sit hoved.

Men ifølge politiet viste efterforskningen, at sagen var noget mere grusom.

Ifølge politiet stammede skaderne ikke fra et fald, men fra vold, som sønnen havde udøvet.

Af sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det videre, at kvinden pådrog sig adskillige brud og indre blødninger.

Manden er tiltalt for at have begået drabet mellem klokken 02.30 og 04.15 – den 75-årige kvinde afgik ved døden klokken 05.13.

Når klokken bliver 09.00, indledes sagen ved Retten i Hjørring. Også onsdag skal sagen for retten.

Anklagemyndigheden går efter at få manden dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling.