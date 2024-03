En 48-årig mandlig pædagog er tiltalt for at begå overgreb på flere børn.

Det yngste af ofrene var ifølge tiltalen kun lige fyldt et år.

Det skriver TV2 Øst, som har fået aktindsigt i sagen.

Pædagogen arbejdede på en integreret institution i Holbæk Kommune, da han ifølge tiltalen udsatte fire børn i alderen et til tre år for overgreb i perioden november 2022 til august 2023.

Manden nægter sig skyldig.

I to tilfælde er han tiltalt for blufærdighedskrænkelser, mens han i de to andre tilfælde er tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Ifølge anklageskriftet skulle pædagogen have befølt det etårige barn og et barn på tre år, hvilket juridisk karakteriseres som voldtægt, idet børnene er under 12 år gamle.

Sagen kom for retten torsdag. Der er afsat tre retsdage.