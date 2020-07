En uhyggelig sag har ramt Red Barnet Ungdom i Danmark.

Her er to frivillige blevet sigtet for at have begået overgreb mod et blot 11-årigt barn.

Det oplyser Red Barnet Ungdom i en mail til organisationens medlemmer og bidragsydere.

Der er tale om henholdsvis en 28-årig og en 29-årig mand, som skal have begået overgrebene.

Den 29-årige har erkendt sig skyldig ved et grundlovsforhør i Retten i Kolding.

Netop den 29-årige havde lært den 11-årige i et såkaldt 'rollemodelprojekt', som Red Barnet Ungdom har i samarbejde med Vejle Kommune.

På sin Facebook-profil er Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen ude og kommentere den uhyggelige sag:

'Det er dybt chokerende og forfærdeligt. Der er tale om en modbydelig forbrydelse og det ultimative svigt af et barn - og af en hel familie. Det er utilgiveligt, at mennesker kan forbryde sig mod et barn og misbruge dets tillid på denne måde. Og jeg bliver også vred på vegne af de mange frivillige, der hver dag gør en fantastisk forskel for andre mennesker,' skriver hun.

Johanne Schmidt Nielsen, generalsekretær i Red Barnet. (ARKIV) Foto: Søren Bidstrup

Hun forklarer videre, at Red Barnet Ungdom har en række procedurer som indhentelse af børneattest samt opfølgning med børn og frivillige, der skal forhindre overgreb, som netop det, der er begået mod den 11-årige.

Desuden kan Johanne Schmidt-Nielsen oplyse, at der er sat psykologer til rådighed for Red Barnet Ungdoms frivillige i forbindelse med sagen, inden hun slutter sit opslag:

'Jeg har svært ved at finde ord for følelsen af vrede og væmmelse.'

I meddelelsen til Red Barnet Ungdoms medlemmer skrives det videre, at man står til rådighed for myndighederne.

Det gælder både i efterforskningen af sagen samt til at støtte den 11-årige og dennes familie.

Samtidig skal man nu i gang med en intern gennemgang af egne retningslinjer, lyder det.