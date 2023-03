Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I sommeren 2022 blev en kvinde fra Lamvig udsat for et sandt mareridt.

Det startede en nat i juli – i kvindens egen bolig.

Her blev kvinden ifølge anklagemyndigheden truet og voldtaget af en mand, som havde fået adgang til hendes hjem gennem en ulåst dør.

I dag kommer sagen for retten, og TV Midtvest kan afsløre, at kvindens mareridt angiveligt ikke sluttede den nat.

Gerningsmanden blev efterlyst efter voldtægten i juli, men først i august blev en 19-årig mistænkt anholdt, efter at et vidne havde spottet ham.

I mellemtiden havde han ifølge politiet forsøgt at tiltvinge sig adgang til den forurettedes hjem igen.

En måned efter voldtægten – hvor kvinden ifølge politiet blev bundet på hænder og fødder – opsøgte den formodede gerningsmand hende igen, men denne gang uden held, idet døren var låst.

Politiet mener, der her er tale om et forsøg på voldtægt, som den 19-årige derfor også er tiltalt for.

»Jeg forventer, at sagen kan afgøres som en tilståelsessag,« siger den 19-åriges advokat Karsten Hjorth Larsen, til TV Midtvest.

Den formodede gerningsmand har været varetægtsfængslet siden august og risikerer en lang fængselsstraf, idet strafferammen for voldtægt er på op til otte års fængsel.