I dag begynder retssagen mod en 47-årig mand i en opsigtsvækkende og uhyggelig sag.

Manden er tiltalt for at have udsat en mindreårig dreng – som han var fodboldtræner for – for et seksuelt overgreb.

Det skriver TV 2 Nord.

Den 47-årige opsøgte ifølge anklageskriftet den mindreårige dreng natten til den 6. november.

Her skulle fodboldtræneren have udsat drengen for seksuelle krænkelser.

Den tiltalte skulle også have fået drengen til at udføre seksuelle handlinger uden drengens samtykke.

Den forurettede er diagnosticeret med Aspergers og Tourettes syndrom.

Sagen begynder i dag, fredag den 21. april, ved Retten i Aalborg.