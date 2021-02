Indtil flere advarselslamper må have blinket hos PET, da man i ugens løb modtog de første meldinger om den mulige terrorgruppe i Holbæk.

For ligheden er på visse punkter slående med en af de nyere og mest opsigtsvækkende terrorsager på dansk grund.

Ransagningerne i Holbæk afslørede nemlig, at de terrorsigtede havde anskaffet sig blandt andet fem kilo svovl, sammen med en tilsvarende mængde aluminiumspulver og flere skydevåben, ligesom der blev fundet mindst ét hyldestflag til terrororganisationen Islamisk Stat.

Alarmen til PET fra de tyske efterretningskolleger om syriske hovedmistænkte med særlig interesse for blandt andet svovl og hengivenhed for militant islamisme minder påfaldende om den såkaldte »tændstiksag«, der for nylig i København udløste 12 års fængsel og udvisning for bestandigt til en asyl-ansøger fra Syrien.

Både Københavns Byret og Østre Landsret fandt den syriske statsborger Moyed Al Zoebi skyldig i at ville have dræbt og lemlæstet tilfældige mennesker i København med en eller flere hjemmelavede svovlbomber og lange knive.

Opskrifterne til de djævelske terrorbomber havde den dengang 31-årige mand efter politiets opfattelse fundet i en decideret bombemanual fra al-Qaeda-magasinet Inspire. Manualen viser, hvordan man kan bruge svovl fra tændstikker til at bygge en hjemmelavet bombe.

Og for at skaffe den nødvendige mængde svovl, havde han udtænkt en arbejdskrævende metode: at skrælle svovlspidserne fra almindelige tændstikker -–rigtig mange almindelige tændstikker.

Det viste sig, da han i november 2016 bad en dengang 21-årig landsmand om at komme til København fra Tyskland med de nødvendige ingredienser til en hjemmelavet terrorbombe: 17.460 tændstikker, 17 batterier, seks walkie-talkies, og en æske fyrværkeri.

Desuden skulle den syriske kammerat Dieab Khadigah medbringe to store køkkenknive -–hver med en bladlængde på 18 cm -–når de efter planen skulle mødes på Københavns Hovedbanegård.

Den syriske asyl-ansøger Moyed Al Zoebi nægtede sig skyldig i tiltalen for forsøg på terrorisme i København, men blev både i Københavns Byret og Østre Landsret kendt skyldig og idømt 12 års fængsel. Tegning: Dres Simon Simonsson Vis mere Den syriske asyl-ansøger Moyed Al Zoebi nægtede sig skyldig i tiltalen for forsøg på terrorisme i København, men blev både i Københavns Byret og Østre Landsret kendt skyldig og idømt 12 års fængsel. Tegning: Dres Simon Simonsson

Angrebet i København blev dog forpurret, da den formodede medgerningsmand blev anholdt, efter at han forgæves havde forsøgt at komme ind i Danmark fra Tyskland.

Han blev afvist i Rødby på grund af manglende indrejsepapirer og sendt tilbage til Puttgarden, hvor de tyske toldere i hans rygsæk fandt de belastende remedier til det påtænkte terrorangreb.

Og på hans mobiltelefon blev der fundet afskedsbreve og bombeopskrifter, ligesom mistanken om et selvmordsangreb blev understøttet af, at han ikke havde nogen returbillet eller skiftetøj med, og kun ganske få kontanter.

Siden blev han dømt for forsøg på terrorisme ved det planlagte angreb i København. Ved en domstol i den sydtyske by Ravensburg lød straffen i juli 2017 på fængsel i seks et halvt år.

Kampklædte betjente og kriminalteknikere i hvide dragter under ransagninger i Holbæk lørdag 6. februar, hvor der blandt andet blev fundet flere skydevåben og kilovis af kemikalier - herunder fem kg svovl - der efter politiets opfattelse skulle bruges til et eller flere terrorangreb. (Foto: presse-fotos.dk/Ritzau Scanpix) Foto: presse-fotos.dk Vis mere Kampklædte betjente og kriminalteknikere i hvide dragter under ransagninger i Holbæk lørdag 6. februar, hvor der blandt andet blev fundet flere skydevåben og kilovis af kemikalier - herunder fem kg svovl - der efter politiets opfattelse skulle bruges til et eller flere terrorangreb. (Foto: presse-fotos.dk/Ritzau Scanpix) Foto: presse-fotos.dk

Under retssagen i Tyskland kom det frem, at det var Islamisk Stat (IS), der etablerede kontakten mellem de to syrere.

Det blev også dokumenteret, hvordan den 21-årige i en korrespondance med IS havde erklæret sig parat til at dræbe i gruppens navn.

Hans kontaktmand i København -– den syriske landsmand Moyed Al Zoebi -–boede på gerningstidspunktet i Malmø. Her var han allerede på det svenske politis terrorliste, efter at han var anklaget -–men blev frifundet – for et brandattentat mod en shiamuslimsk moské i Malmø i oktober 2016.

Han var kommet til Sverige med sin hustru og søn under den store flygtningestrøm i efteråret 2015.

Ifølge svenske medier er to af de nu varetægtsfængslede i den aktuelle terrorsag fra Holbæk også bosiddende i Malmø, hvor deres lejlighed er blevet ransaget af den svenske efterretningstjeneste på begæring af de danske kolleger i PET.

.