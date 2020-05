Nordjyllands Politi har anholdt to personer i sagen om 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen, der har været forsvundet siden lørdag.

De anholdte er en mand på 45 år og en kvinde på 46 år.

14. maj ransagede politiet Eddie Karl-Johan Christensens bopæl nordvest for Frederikshavn, og det er på baggrund af den ransagning, at politiet nu har foretaget de to anholdelser.

»Vi har været til stede på bopælen hele dagen og aftenen i går og har foretaget en række undersøgelser deroppe. Vi har nu et mistankegrundlag om, at der måske kan ligge en forbrydelse bag,« siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Hvad politiet har fundet i Eddie Karl-Johan Christensens hjem, ønsker Frank Olsen ikke at udtale sig om af hensyn til den igangværende efterforskning.

Han fortæller, at der nu er et mistankegrundlag mod de to anholdte, som er stærkt nok til, at politet senere fredag vil begære dem varetægtsfængslet i et lukket grundlovsforhør.

»Vi har anholdt dem på baggrund af de undersøgelser, vi har foretaget på bopælen, og de afhøringer, vi har lavet i sagen,« siger han.

En væsentlig brik i efterforskningen er en tidligere sag, hvor Eddie Karl-Johan Christensen var involveret.

I oktober 2016 blev Eddie Karl-Johan Christensen udsat for et voldsomt overfald under et drikkelag på en landejendom ved landsbyen Elling. Han blev slået flere gange i hovedet med en gaffelnøgle, stukket i maven med en spids genstand og derefter overhældt med benzin og smidt ind bag i en varebil.

Politiets teori var, at planen var, at han skulle køres væk og brændes levende, men planen gik i vasken, da bilen kørte galt. Eddie Karl-Johan Christensen blev fundet af en knallertkører, der slog alarm.

Slagene med gaffelnøglen var livstruende, idet han fik tre brud på kraniet og en indre blødning i hjernen. Varebilen blev efterladt ved en mark syd for Strandby ved Frederikshavn.

Få hundrede meter fra det sted, hvor Eddie Karl-Johan Christensen blev efterladt, fandt politiet en 50-årig kvinde død.

Kvinden var Eddie Karl-Johan Christensens svigerinde og havde deltaget i det samme drikkelag, hvor der var opstået et slagsmål mellem Eddie Karl-Johan Christensen og andre tilstedeværende.

Den 50-årige kvindes død blev betragtet som mistænkeligt, og politiet undersøgte, om der kunne være en sammenhæng mellem den afdøde kvinde og overfaldet, men obduktionen viste, at hendes død var et resultat af en kombination af alkohol og kulde.

»Der er intet, som tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse. Dødsårsagen er angiveligt en kombination af kulde og alkohol,« sagde Frank Olsen i 2016.

To mænd på 41 og 30 fra Nordjylland blev anholdt og siden idømt fængsel i seks et halvt år og syv år for overfaldet på Eddie Karl-Johan Christensen.

Frank Olsen, som også var leder af efterforskningen i 2016, bekræfter, at den tidligere sag indgår i politiets efterforskning.

»Det indgår ikke i mistankegrundlaget mod de anholdte, men selvfølgelig er det et element, der indgår i den samlede efterforksning og den bekymring, der er omkring, hvad der er hændt ham, og i vurderingen af, om han gemmer sig eller har været udsat for en forbrydelse,« siger Frank Olsen.

Mandag ringede Eddie Karl-Johan Christensen familie til politiet. De kunne fortælle, at han lørdag havde ringet til dem og fortalt, at han var bange. Derfor aftalte de, at han skulle komme hjem til familien, men han kom aldrig, og siden har familien ikke været i stand til at komme i kontakt med ham.

Politiet har også ledt efter Eddie Karl-Johan Christensens bil. Den er blevet fundet efterladt på Rimmen Station nord for Nielstrup.