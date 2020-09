Rottelort, skimmelvækst og risikabel nedkøling af madvarer.

Uhumskhederne har ved en række kontrolbesøg hobet sig så meget op for en københavnsk restaurant, at Fødevarestyrelsen nu har tabt tålmodigheden.

Ifølge tv2lorry.dk har Fødevarestyrelsen derfor valgt at politianmelde den kinesiske restaurant Diamond Rice i Bredgade i det indre København.

Det sker efter endnu et kontrolbesøg 28. august, hvor forholdene i restauranten i lighed med tidligere ikke levede op til reglerne.

Helt konkret var det den mangelfulde rengøring, som var udløsende for, at restauranten nu bliver politianmeldt.

Fødevarestyrelsens kontrollant kunne blandt andet konstatere, at gummilister i køleskabe i restaurantens køkken fremstod med ansamlinger af snavs og formodet skimmel.

»I bunden af køleskabe ligger der ca. 1,5 cm vand, hvor der står bøtter med fødevarer direkte oven i. Gummilister på fryserrum i kælder

fremstår med ansamlinger af formodet skimmel,« står der videre i kontrolrapporten.

Ved gulvet i selve kælderen blev der også fundet ansamlinger af puds ved kanterne, fremgår det af kontrolrapporten fra slutningen af august.

Fødevarestyrelsens kontrollant har noteret, at restauranten til de rengøringsmæssige mangler havde denne bemærkning: »Vi gør mere rent«.

Restauranten erkendte også på stedet, at Fødevarestyrelsens kontrollant havde ret i et andet kritikpunkt - nemlig at ænder efter tilberedning ikke blev nedkølet hurtigt nok.

Virksomheden oplyste, at tilberedte ænder normalt fik lov til at ligge to-tre timer på køkkenbordet, indtil de var kølet af.

Det mener Fødevarestyrelsen dog ikke er godt nok, da køkkenet er omkring 25 grader varmt. Derfor er det blevet indskærpet, at der snarest muligt efter varmebehandling skal ske nedkøling til en temperatur, der ikke indebærer nogen sundhedsfare.

Restaurantens indehaver lover over for tv2lorry.dk, at forholdene nok skal blive bedre.

»Jeg får styr på det nu. Jeg skal snakke med en kontaktperson, der styrer det hele,« lyder det fra ejeren Chen Cheng.