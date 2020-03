Opdateret klokken 15.55: Vestjyllands Politi oplyser til B.T., at motorvejen ved Hårup øst for Silkeborg nu er åbnet igen.

Det sker, efter der mandag middag skete et trafikuheld, som betød, at motorvejen var spærret.

Uheldet skete i et tilkørselsspor ved Borgdalsvej i vestgående retning, og vejen blev herefter spærret, så redningsmandskabet kunne få plads til rydde op efter ulykken.

»Det kommer til at tage noget tid. Jeg vil tro, at det godt kan tage minimum en time. Måske mere,« sagde vagtchef Lars Even fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV Midtvest tidligere på dagen.

Ulykken fandt sted, da en bil kørte op bag i en tankvogn med 26.000 liter sukkeraffald fra spritproduktion, som blev smurt ud over tilkørselssporet ved ulykken.

To hjemmeværnsfolk blev tilkaldt til stedet, hvor de sammen med en skiltevogn skulle dirigere trafikken, mens rengøringen af motorvejen stod på.

Mens oprydningsarbejdet var i gang, var kun det ene spor åbent på motorvejen, men kort før klokken 16 oplyste vagtchef Allan Riis til B.T., at motorvejen nu igen er farbar.

Der er ikke sket nogen alvorlig personskade i forbindelse med ulykken, men føreren af bilen, der kørte op bag i tankvognen, skulle have klaget over hoftesmerter, hvorfor han er blevet kørt til tjek på sygehuset.