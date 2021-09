Tirsdag morgen er der sket et uheld på Motorring 3.

Mere præcist ved motorvejskrydset ved Brøndby i retning mod Lyngby.

Det skriver Vejdirektoratet.

Det midterste spor er lige nu spærret, hvilket danner en del kø.

I skrivende stund går køen ned til Amagermotorvejen ved Svenskeholm.

Der er også begyndt at komme kø i modsatte retning, altså mod Amager. Her har dog ikke været et uheld.

Politiet og redningsmandskab er på vej, og uheldet forventes at være overstået 09.30.

Opdateres …