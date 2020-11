Storebæltsbroen er lukket i begge retninger efter uheld, oplyser Vejdirektoratet. Ventes genåbnet 16.30.

Et uheld spærrer torsdag eftermiddag for al biltrafik på Storebæltsbroen.

Det oplyser Storebæltsbroen på sin hjemmeside.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyste først, at en væltet påhængsvogn lukkede broen i retning mod Fyn. Men kort før klokken 16 oplyser broen, at der er lukket i begge retninger på grund af et uheld.

Broen ventes tidligst genåbnet klokken 16.30.

/ritzau/