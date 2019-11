Esbjergmotorvejen er tirsdag middag spærret i vestlig retning mellem Bramming og Korskro.

Efter et uheld er Esbjergmotorvejen tirsdag middag blevet delvist spærret mellem afkørsel 72 Bramming og afkørsel 73 Korskro.

Først oplyste Vejdirektoratet, at motorvejen var spærret i begge retninger på strækningen. Men Syd- og Sønderjyllands Politi skriver klokken 12.20 på Twitter, at der kun er spærret for trafik i vestlig retning.

I østlig retning er alle spor farbare igen.

