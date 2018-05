To ud af tre spor i sydgående retning på Hillerødmotorvejen var tirsdag eftermiddag kortvarigt lukket efter et solouheld.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Kort før klokken 14.30 meddeler politiet, at der atter er åben for trafik i alle spor, og at myndighederne kun er til stede i nødsporet.

Uheldet, der kun involverede en bil, skete mellem Værebrovej og Klausdalbrovej og spærrede 1. og 2. vognbane, mens 3. vognbane var åben for trafik. Ingen personer kom til skade ved uheldet.

Vejdirektoratets vagthavende oplyser kort før klokken 14.30 til BT, at der i øjeblikket er to kilometer kø på strækningen. Bilister må regne med en forlænget rejsetid på omkring 12 minutter.

Vedr. færdselsuheld på Hillerød motorvejen, er alle vognbaner igen farbare. Der var tale om et eneuheld uden tilskadekomst. Vi er stadig tilstede i nødsporet. Kør forsigtigt./Vagtchefen — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) May 1, 2018

#Hillerødmotorvejen Sydgående ved #Klausdalsbrovej. Vi er færdige på stedet efter soloulykke. Trafikken begynder at løsne op.

Pas på hinanden og god 1. maj

Opdateres...