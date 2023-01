Lyt til artiklen

Der er sket et færdselsuheld på ved Toftegårds Alle i Valby.

Her er mindst en person kommet til skade, forklarer vagtchef Jonathan Wald fra Københavns Politi. Vejen er også spærret i forbindelse med redningsarbejdet.

»Jeg kan bekræfte, at vi er til stede ude i Valby i forbindelse med en anmeldelse om et færdselsuheld. Vi har mindst en tilskadekommen.«

»Vi er nu ved at danne os det fulde overblik.«

B.T.s medarbejder på stedet forklarer, at en bil skulle have ramt mindst to personer, som stod ved et af busstoppestederne på vejen.

Dette er ikke bekræftet fra myndighederne.

Derudover er flere ambulancer, beredskabsbiler og politivogne på stedet.

To ambulancer er også set drøne afsted med udrykning med to motorcykelbetjente i hælene.

