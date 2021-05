Et uheld, hvor to lastbiler var involveret, fik tidligere onsdag eftermiddagstrafikken til at snegle afsted på E45 Østjyske Motorvej.

Uheldet skete på motorvejen tæt på Vejlefjordbroen i sydgående retning.

Der er nu ryddet op efter uheldet og trafikken glider igen let.

Om selve uheldet sagde Mads Flansmose, der vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, sådan:

»Det er to lastbiler, der er kørt sammen. Det er sket midt i en tung eftermiddagstrafik, så det skaber trafikale udfordringer.«

Hvis man var fanget i de en af de lange køer, som uheldet skabte, så skulle man væbne sig med tålmodighed.

Først omkring kl. 18.00 var oprydningen nemlig færdig.

Lastbilen, der er involveret i uheldet.

Politiet og redningsmandskabet stod for oprydningen.

»Der er ingen, der er kommet til skade, men der er materielle skader.«

Den ene lastbil var havareret i højre vognbane. Bilisterne kunne dog passere med forsigtighed.