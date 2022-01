Der er mandag morgen sket et uheld på Holbækmotorvejen.

Det skriver DR P4 Trafik kort ført kl. 6.30.

Kun et spor er farbart, og ifølge Vejdirektoratet er der allerede så meget kø, at der på strækningen kan forventes en ekstra rejsetid på en halv time.

Uheldet er sket cirka en kilometer før afkørsel 14 ved Roskilde V i retning mod København. Ifølge Vejdirektoratet er politi og redningsmandskab på vej, og arbejdet på stedet forventes at vare frem mod kl. 7.20.

Lidt længere på sydvest på Sjælland er der også trafikale udfordringer på Rute 231 Mørkøvvej, lyder det fra DR P4 Trafik.

Her er et træ væltet mellem Undløse og Tømmerupvej, hvilket betyder, at der er spærret i begge retninger.

Storebæltsbroen meldes kort før kl 7 helt spærret på grund af en væltet lastbil. Det er i retning mod Fyn. I forvejen er der på grund af de kraftige blæsevejr lukket for kørsel med vindfølsomme køretøjer på broen.

Opdateres …