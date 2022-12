Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er sket et færdselsuheld på Sønderjyske Motorvej ved Kolding.

Her er flere biler impliceret og motorvejen var kortvarigt spærret.

Det skriver Sydøstjylland på Twitter.

Til B.T. bekræfter vagtchef Halfdan Kramer, at der er sket et uheld.

»Uheldet blev anmeldt klokken 16.35. Der er, som vi skriver, flere biler involveret, der er p.t. ingen melding om alvorlig personskade, men det er for tidligt at være skråsikker.«

Uheldet er sket i nordgående retning ved afkørsel 65b.

Politiet oplyser, at de arbejder på stedet, og at der kun er en vognbane åben, samt at man skal forvente længere rejsetid.

'Vis hensyn, følg anvisninger på stedet og kør forsigtigt,' skriver de yderligere på Twitter.

Vejdirektoratet oplyser, at politi og redningsmandskab er på stedet, og at oprydningsarbejdet tidligst forventes overstået klokken 17.45.

B.T. følger sagen.