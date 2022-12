Lyt til artiklen

Tirsdag formiddag har der været to motorvejsuheld – et på Sjælland og et på Fyn.

Der var melding om brand i et køretøj på Svendborgmotorvejen.

Men det viste sig ifølge den vagthavende ved Fyns Politi, at der blot var tale om røgudvikling i et sidespejl.

Det skete på Rute 9, Svendborgmotorvejen mellem motorvejskryds Odense og frakørsel 11, Årslev og førte ikke til trafikale udfordringer.

Til gengæld advarer Fyns Politi på Twitter om 'meget glatte veje på hele Fyn'.

Heldigvis har der ifølge politiet kun været nogle få uheld, som ikke har været alvorlige.

Også på Køge Bugt Motorvejen har der været et uheld.

Det skete i sydgående retning mellem Solrød N og Solrød S.

Højre spor er spærret på grund af et havareret køretøj. Vejhjælp er fremme, oplyser Vejdirektoratet.

I skrivende stund giver ingen af uheldene større trafikale problemer.

Fyns Politi oplyser, at der saltes i hele politikredsen – og opfordrer alle til at køre forsigtigt.