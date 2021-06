Der har torsdag morgen været endnu et uheld på Storebæltsbroen.

Senest er det sket umiddelbart inden betalingsanlægget i retning mod Sjælland.

Det betyder, at der er helt spærret – og der er på strækningen nu helt lukket for al biltrafik på grund af uheldet.

Det oplyser Sund & Bælt cirka kl. 7.45.

Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi skyldes uheldet, at et dæk på en bil punkterede, hvorefter den havarerede.

»Der arbejdes på stedet. Vis hensyn. Der åbnes så hurtigt som muligt.«

Tidligere på morgenen var der også problemer i en lidt mindre – men lignende skala – på Storebæltsbroen.

Her var højre spor spærret i retning mod Sjælland på grund af et uheld på højbroen. Det indtraf ved 6-tiden og forstyrrede trafikken i en times tid.

Opdateret: Vagthavende ved Sund & Bælt oplyser kort før kl 8.30 til B.T., at Storebæltsbroen netop er genåbnet, men at der er en længere kø, der nu skal afvikles – der vil dog kun være et farbart spor, indtil oprydningsarbejdet er helt afsluttet.

Ifølge DR P4 Trafik er der 3-4 kilometer kø fra før Nyborg. Det betyder omkring en halv times ekstra rejsetid.

Kort før kl. 9 er oprydningen afsluttet. Ifølge DR P4 Trafik er 'køen ved Nyborg frem mod Lavbroen er afviklet, men der er køkørsel på Højbroen mellem Sprogø og betalingsanlægget mod Sjælland.'

Kl. 9.16 meddeler Sund & Bælt, at der ikke længere er kø mod Sjælland.