Der er sket et trafikuheld på Motorring 3 i nordgående retning straks efter udfletning mod Frederikssund.

Det skriver Vestegnens Politi på Twitter.

Færdseluheld. Denne gang Motorring 3 nordgående efter udfletning mod Frederikssund. Vi er på vej. Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) June 4, 2018

«Jeg ved kun, at der har været et solouheld på motorvejen, og at vi derfor er på vej,« oplyser Søren Enemark, der er vagtchef ved Vestegnens Politi, til BT.

Solouheldet er ikke det eneste uheld, der mandag har fundet sted på Motorring 3. Tidligere i dag oplyste Vestegnens Politi på Twitter, at en lastbil og en bil var endt i et uheld, der heldigvis kun resulterede i materiel skade. Uheldet fandt sted i sydgående retning på Motorring 3 ved Herlev.

