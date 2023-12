Et uheld på E47 skaber lige nu problemer i juletrafikken.

Det fremgår af Vejdirektoratets hjemmeside.

Mere konkret er uheldet sket ved frakørsel 41 Vordingborg, hvor sporet nu er spærret.

Der er vejhjælp på stedet, oplyser Vejdirektoratet.

Kort før var endnu et uheld på selvsamme motorvej.

Her var der sket et uheld ved Farø mellem 37 Rønnede og Tappernøje. Uheldet medførte, at der kun var et spor farbart, men det er nu ophævet og trafikken glider som normalt igen.

P4 Trafik opfordrer på det sociale medie X bilister til at passe på, når de bevæger sig ud i trafikken søndag.

B.T. følger sagen.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.