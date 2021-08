Østjyske Motorvej er spærret i et spor på grund af et uheld.

Det skriver P4 Trafik Midt og Nord og Vejdirektoratet.

Uheldet er sket fra Aarhus mod Horsens mellem Ejer Bavnehøj og Horsens N.

Uheldet er skyld i, at der i øjeblikket kun er et spor åbning på strækningen.

Ifølge Vejdirektoratet er uheldet sket i overhalingssporet og politi og redningsmandskab er på vej.



Vejdirektoratet oplyser også overfor B.T., at der er mellem 8 og 10 kilometer kø på strækningen og over to timers forlænget rejsetid.

B.T. arbejder på en kommentar fra Sydøstjyllands Politi.

Opdateres …