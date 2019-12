Tre personer er kommet til skade i et trafikuheld på Holbækmotorvejen.

Det oplyser Region Hovedstadens Akutberedskab på Twitter.

'Ambulance og Akutlæge fremme på Holbækmotorvejen i vestgående retning ved MTVkryds Vallensbæk. Tre personer med mindre tilskadekomst. Vi arbejder i det yderste venstre spor sammen med Vestegnens Politi,' står der i tweetet.

Vestegnens Politi arbejder på at danne sig et overblik over situationen:

»Vi er stadig igang derude og har en indsatsleder på stedet,« siger vagtchefen.