Der er tidligt onsdag morgen sket et uheld på Sydmotorvejen.

En varebil kørte op bag i en lastbil med anhænger i nordgående retning lige før afkørsel 40 – og føreren af varebilen blev fastklemt.

Det oplyser vagtchefen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Lars Denholt.

Politikredsen fik anmeldelsen om ulykken klokken 03.47:

»Det har gjort, at motorvejen i nordgående retning har været afspærret fuldstændig lige siden,« forklarer vagtchefen.

Motorvejen blev lukket ved afkørsel 41 og frem til afkørsel 40, og trafikken er blevet ledt af ved afkørsel 41.

Omkring klokken 06.40 oplyser politiet dog, at motorvejen er åbnet igen:

»Der er ryddet op på uheldsstedet og begge spor er igen farbare. Kør forsigtigt og vis hensyn til hinanden, så kommer vi hurtigst videre. God dag til alle og tak for forståelsen,« lyder det.

Føreren af varebilen var efter ulykken fastklemt.

»Men vi fik ham frigjort, og der var rekvireret en helikopter til ham. Men efter en umiddelbar undersøgelse ude på stedet, blev det konkluderet, at det var nok at køre ham til sygehuset i Køge. Det kan indikere, at det ikke er meget alvorligt, men det er ikke noget, der er sikkert endnu,« siger vagtchefen.